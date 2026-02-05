Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 09:47

Володин ответил Каллас на слова о «нападении» России

Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу после слов о нападении России

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главе европейской дипломатии Кайе Каллас следует обратиться к врачу, написал в мессенджере MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на ее слова о «нападении» РФ на другие страны. По его словам, подобные сообщения искажают историческую реальность и не подкреплены доказательствами.

Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам. Она обвинила Россию в нападении «за последние 100 лет по меньшей мере на 19 стран, на некоторые из них — по три или четыре раза». Но список не представила. Потому что его не существует<…> Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу, — написал Володин.

По словам парламентария, Россия никогда не начинала войн, она их заканчивает. Дочери государственного деятеля Эстонской ССР и Эстонии, члена КПСС, которой является Каллас, стоило бы знать это, считает Володин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Каллас стремится любыми способами настроить европейцев против России. Так он прокомментировал повторное заявление европолитика о том, что РФ атаковала 19 стран за последние 100 лет. По словам парламентария, Евросоюз ужесточает антироссийский курс в связи с приближающимся поражением Украины. Он подчеркнул, что в текущих условиях Москве необходимо усилить меры контрпропаганды, в том числе в европейских странах, и активно распространять достоверную информацию.

