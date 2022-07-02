Володин: фраза «англичанка гадит» не потеряла свою актуальность Володин рассказал, что для Англии солнце империи закатилось навсегда

Фото: State Duma Russia/via Global Look Press

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что устойчивое выражение «англичанка гадит», сформировавшееся в России в XIX веке, не потеряло свою актуальность. Эту фразу использовали в народе и в печати для обозначения регулярных антироссийских интриг со стороны Великобритании.

Прошли столетия, но фраза актуальность не теряла, — написал Володин.

Спикер Госдумы привел ряд примеров из истории, когда Соединенное Королевство плело интриги в отношении России. Так, в ходе Крымской войны 1853-1856 годов Британия противостояла Российской империи в коалиции с французами и турками-османами, пытаясь ослабить Россию и отторгнуть ее территории.

В ходе Русско-японской войны Лондон поддерживал японцев и заодно финансировал российских революционеров, которые не раз проводили съезды в британской столице, отметил Володин.

До начала Второй мировой Британия стремилась направить экспансию гитлеровской Германии на восток. В период Афганской войны Лондон помогал боевикам-исламистам, а в начале 2000-х стал прибежищем для ряда преступников, которые подлежат уголовному преследованию в России.

По словам Володина, британские власти убеждают Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца, заявляя, что «любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире». Причина кроется в привычке жить за счет других, от которой Лондон никак не избавится, и в попытках самоутвердиться.

Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведет. Для Англии солнце империи закатилось навсегда, — заключил спикер Госдумы.

По его словам, в конце XIX века Британия была первой экономикой мира, после чего сдала позиции и сейчас занимает девятое место, пропустив вперед бывшую колонию Индию (третье место).

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее напомнила западным странам об их колониальном прошлом, отметив, что с того времени их мышление почти не изменилось. В подтверждение своих слов дипломат опубликовала в Telegram-канале фотографию, на которой женщина из индийского штата Сикким несет на спине британского купца.