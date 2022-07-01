Захарова: в колониальном мышлении Запада мало что изменилось

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила западным странам об их колониальном прошлом, отметив, что с того времени их мышление почти не изменилось. Свое мнение дипломат проиллюстрировала опубликованной в Telegram-канале фотографией, на которой женщина из индийского штата Сикким несет на спине британского купца.

За 119 лет мало что изменилось в колониальном мышлении коллективного Запада, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ назвала Украину колонией Запада. Она отметила, что Киев живет только за счет кредитов. Так, в последние три месяца кабмин страны заключил кредитные договоры с правительствами США, Великобритании, Германии, Канады, Франции на сумму около $2,5 млрд.