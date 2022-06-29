Володин допустил возвращение стран Евросоюза к национальным валютам Председатель Госдумы Володин: на фоне кризиса страны Евросоюза могут вернуться к национальным валютам

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Европейским странам, возможно, придется вернуться к национальным валютам на фоне кризиса и ослабления евро, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Рубль тем временем продолжает укрепляться, поскольку он обеспечен реальными товарами и ресурсами, написал он в своём Telegram-канале.

Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабление евро и, возможно, даже возврат к национальным валютам, — написал Володин.

Он отметил, что европейские страны привыкли жить в долг, и у некоторых стран он достиг уже критического размера. Например, у Греции, Италии, Португалии, Испании. Еще некоторое время назад более богатые государства ЕС оказывали посильную помощь своим бедным соседям, но в условиях кризиса такой возможности больше нет. При этом Соединенные Штаты не спешат помогать своим европейским коллегам, поскольку сами сейчас находятся в выигрышной ситуации.

По словам Володина, зона евро постепенно ослабевает на фоне конкуренции с долларом. США начинают навязывать Европе более дорогие американские ресурсы. Это может обернуться кризисом и возвратом к нацвалютам внутри ЕС.

Ранее Володин предложил подсчитать общий ущерб, который нанесли Донбассу действия со стороны Украины и Объединенных сил НАТО. По его словам, было бы правильным шагом создать для этих целей специальную рабочую группу.