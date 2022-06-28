Володин предложил подсчитать ущерб Донбассу от действий Украины и НАТО Спикер Госдумы Володин предложил подсчитать ущерб, причиненный Донбассу действиями Украины и НАТО

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Последствия обстрела натовскими снарядами спального района Донецка

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин предложил подсчитать общий ущерб, который нанесли Донбассу действия со стороны Украины и Объединенных сил НАТО, пишет RT. По его словам, было бы правильным шагом создать для этих целей специальную рабочую группу.

Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанесли ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наёмников, которые принесли слёзы и смерть на территорию ЛНР и ДНР, — заявил Володин.

Володин добавил, что по этому вопросу обязательно нужно прийти к согласованному решению, его нужно досконально изучить.

Киевские власти не держали в руках лопаты и возьмут их, только чтобы сфотографироваться, заявил ранее Вячеслав Володин, комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности воевать с Россией любыми орудиями. По его словам, украинская армия быстро разбежится в случае полного прекращения поставок западного вооружения и помощи иностранных наемников.