Названа категория россиян, претендующих на новые соцвыплаты Госдума приняла закон о социальной поддержке всех супругов погибших военнослужащих

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий меры социальной поддержки вдов погибших при исполнении военнослужащих. Так, денежные выплаты смогут получать вдовы и вдовцы, проживающие с родителями или другими членами семьи. Ранее материальную поддержку получали только супруги солдат, проживавших с детьми или в одиночестве.

Представляется целесообразным исключить условие одинокого проживания и совместного проживания с детьми из подпункта 4 пункта 2 статьи 21 Федерального закона № 5-ФЗ, предусмотрев право на получение мер социальной поддержки независимо от состава членов семьи и совместного проживания, — говорится в документе проекта.

Ранее президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов заявил, что семьи призванных на военную службу в рамках мобилизации получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанке. По его словам, подобное стало возможным после обращения адвоката к председателю правительства РФ с предложением о создании бесплатного хранилища генетического материала и изменениях в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для участников военной операции на Украине.