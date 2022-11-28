Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Фото: Роскосмос

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России. Запуск выполнен в интересах ведомства, передает РИА Новости.

В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России, — пояснили в Минобороны.

Ранее стартовала ракета-носитель «Союз-2.16». Согласно данным Минобороны, носитель аналогичного класса вывел на орбиту два спутника ведомства. Им выделили индексы «Космос-2561» и «Космос-2562».

22 октября ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены, говорится в сообщении Минобороны. Космические аппараты вышли на целевую орбиту в расчетное время, запуск прошел в штатном режиме, бортовые системы функционируют нормально.