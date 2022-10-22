Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» состоялся на космодроме в Плесецке

Фото: Roscosmos/Global Look Press

ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены, говорится в сообщении Минобороны.

Двадцать первого октября с космодрома «Плесецк» в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту, — информирует министерство.

Космические аппараты вышли на целевую орбиту в расчетное время, запуск прошел в штатном режиме, бортовые системы функционируют нормально.

Это уже второй такой пуск ракеты-носителя за последнюю неделю. 16 октября ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военный спутник «Космос-2560». А 10 октября с космодрома в Плесецке была запущена ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К».

Ранее американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила в космос ракету-носитель Atlas V, оснащенную российским двигателем РД-180. Ракета доставила на орбиту два спутника для обеспечения телевизионного сигнала в США.