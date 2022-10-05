В США запустили ракету с российским двигателем Американская компания ULA запустила ракету Atlas-V с российским двигателем

Фото: Joshua Conti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета Atlas V

Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила в космос ракету-носитель Atlas V, оснащенную российским двигателем РД-180, передает ТАСС. Отмечается, что ракета доставит на орбиту два спутника для обеспечения телевизионного сигнала в США.

Пуск ракеты был проведен 4 октября с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:36 по местному времени. Она должна доставить на геосинхронную орбиту аппараты SES-20 и SES-21, предназначенные для успешного распространения телесигнала. Точное время приземления ракеты не сообщается.

21 сентября с аэродрома Байконур в Казахстане был запущен космический корабль «Союз МС-22». Это положило начало перекрестных полетов России и США. На корабле к МКС отправились космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Рубио. Космическая командировка должна продлиться 188 суток — до 28 марта 2023 года.

Ранее Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев рассказал, что перекрестные полеты россиян и американцев на Международную космическую станцию являются хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. Он добавил, что если по какой-либо причине возникают проблемы, чтобы американский или российский сегмент не остался без экипажа, они летят на кораблях второй страны. Такая подстраховка позволяет в любом случае доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа.