Делегация США прибыла на Байконур Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по перекрестному полету на корабле «Союз»

Фото: roscosmos/vk.com

Делегация из США вместе с представителями NASA прибыла в Казахстан на аэродром Байконур, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Американцы примут участие в мероприятиях по первому перекрестному полету на космическом корабле «Союз МС-22».

Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле «Союз» — это представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио, — говорится в сообщении.

Представители Роскосмоса уточнили, что делегацию NASA возглавил представитель управления Кеннет Буаэрсокс. Американцы уже посетили мероприятие по вывозу ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол космодрома.

Перекрестный полет России и США состоится 21 сентября. На корабле к МКС отправятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Рубио. Космическая командировка должна продлиться 188 суток — до 28 марта 2023 года.

Ранее герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев рассказал, что перекрестные полеты россиян и американцев на Международную космическую станцию являются хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. Он добавил, что если по какой-либо причине возникают проблемы, чтобы американский или российский сегмент не остался без экипажа, они летят на кораблях второй страны. Такая подстраховка позволяет в любом случае доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа.