С космодрома Плесецк стартовала ракета с военным спутником

Фото: Министерство обороны РФ

С космодрома Плесецк в среду, 2 ноября, стартовала ракета-носитель «Союз-2.16» с военным спутником. Об этом сообщили представители российского Министерства обороны. Космодром расположен на территории Архангельской области. Старт был дан в 09:48 по местному времени, передает РИА Новости.

В среду, 2 ноября, в 09:48 минут с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны, — рассказали представители ведомства.

Десять дней назад были обнародованы сведения, согласно которым носитель аналогичного класса вывел на орбиту два спутника Министерства обороны. Им выделили индексы «Космос-2561» и «Космос-2562».

Ранее, 22 октября, ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены, говорится в сообщении Минобороны. Космические аппараты вышли на целевую орбиту в расчетное время, запуск прошел в штатном режиме, бортовые системы функционируют нормально.