Виды на мусульман: в России захотели развивать религиозный туризм

Фото: shutterstock.com

В Госдуме задумались о том, как привлечь в Россию больше мусульман. Ведь сегодня практически все мусульманские страны развивают отношения с РФ в деловом ключе и настроены дружественно. Член экспертного совета при комитете ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, председатель комиссии по туризму и гостиничному бизнесу Ассоциации менеджеров Инна Пехова подготовила предложения о том, как работать с теми желающими посетить Россию, кто соблюдает нормы поведения в исламе.

Предложение следует за спросом

Компания Pew Research Centre опубликовала результаты исследования, согласно которым к 2060 году 3 миллиарда человек будут считать себя мусульманами — это каждый третий человек на Земле. А по данным компании Rezidor Hotel Group, входящей в первую пятерку мировых лидеров в области гостиничного бизнеса, в ближайшие 10 лет спрос на отдых, организованный в соответствии с исламскими принципами, будет расти на 20% ежегодно.

Сегодня туристы-мусульмане целенаправленно ищут места отдыха, которые отвечают их потребностям с точки зрения питания, одежды и традиций. По словам Фаиза Фазилаха, генерального директора и соучредителя компании Salam Standard и ориентированного на мусульман веб-портала по бронированию гостиниц Tripfez, эти данные указывают на перспективность открытия бизнеса в сфере халяль-туризма.

Бизнесмены давно обратили внимание на эту тенденцию. Например, старейшая в Европе швейцарская сеть отелей Kempinski при сотрудничестве с Guidance Financial Group еще до пандемии COVID-19 собиралась построить 30 халяльных отелей.

Фото: shutterstock.com

Рынок мусульманского туризма к 2024 году достигнет 274 миллиардов долларов, — рассказала NEWS.ru член экспертного совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Инна Пехова. — Сейчас хороший момент. Многие страны, особенно дружественные нам — в первую очередь, с Востока. Поэтому мы должны ориентироваться на этот сегмент. Денег там много. Сколько из них можно привлечь в Россию — надо считать.

Как сейчас

Азиатские страны занимают самую большую долю рынка мусульманского туризма. В 2020 году их совокупные расходы составили $29,6 млрд. Самыми активными туристами являются мусульмане из Индонезии, Китая и Малайзии. Их расходы занимают 17% от общего объема затрат в сфере туризма среди мусульманских стран. Это столько же, сколько расходуют все европейские страны вместе взятые. Среди лидеров по наличию курортных комплексов для мусульман такие страны как Турция и Малайзия.

При этом на территории РФ не известно ни одного полностью халяльного санатория или курорта. В предложениях Пеховой отмечается, что для мусульман необходимы: наличие купальных костюмов для женщин, безалкогольных напитков и мини-баров, халяльных кафе, заведения с восточной кухней, раздельные спа, бассейны и пляжи для женщин и мужчин, места для намаза. Кроме того, персонал должен соблюдать дресс-код, а на территории не должно быть развлекательных мероприятий, противоречащих шариату.

В то же время говорить о том, что все страны, граждане которых исповедуют ислам, дадут сильный рост туристического потока, вряд ли возможно. Скорее всего те, кто традиционно активен в плане туризма, и могут расцениваться как наиболее перспективные. Другие государства и регионы, где много представителей ислама, но считающие себя светскими, не видят перспектив подобной программы для себя. Исполняющий обязанности представителя правительства Региона Курдистан (Ирак) в России Данар Мустафа считает, что этот вопрос может быть интересен исключительно для стран для исламского мира.

Фото: shutterstock.com

Сооснователь федерального проекта «Пространства туризма» Антон Муравьёв в беседе с NEWS.ru отметил, что в направлении привлечения туристов из мусульманских стран нужно работать. Но при этом объективно оценивать и их потребности, и особенности каждого региона.

На самом деле, в северокавказских республиках всё и так халяль френдли. Учитывая, что Дагестан сейчас вообще очень популярная дестинация, думаю, что там не будет проблем с этим. При этом понятно, что в городах, таких как Дербент, в самом центре, например, ресторан с алкоголем, и там народ вполне себе отдыхает. Тогда как в горных селах уже построже. А представить такое в Чечне, например, сложно. Проще говоря, нужно смотреть: то, что будет работать в Татарстане, возможно, не сработает в Сочи, и наоборот. Нужно исследовать и готовность потенциальных клиентов из стран, где строгие законы шариата. Хотя бывают и такие случаи, пусть меня простят жители этих стран, но это факт, что иногда они выезжают в страны с более либеральным режимом именно для того, чтобы расслабиться, — считает Муравьёв.

Перспективы

Сегодня некоторые российские отели работают по облегчённой программе «халяль френдли», которая включает в себя все основные и самые важные правила размещения, проживания и питания гостей из мусульманских стран, рассказала NEWS.ru региональный директор по продажам и маркетингу сети отелей AZIMUT Hotels Ирина Ривкина.

Отели AZIMUT Сити Отель Олимпик и AZIMUT Сити Отель Смоленская проходят ежегодную проверку на соблюдение стандартов «Халяль». У нас, как у обладателей сертификации «Халяль френдли», есть свои постоянные гости, дружба с которыми растянулась уже на несколько лет. Если сотрудники обучены и демонстрируют последовательное оказание гостиничных услуг в соответствии с требованиями «Халяль», это обеспечивает комфортное пребывание гостям. Отзывы положительные. Значительный процент возвращающихся гостей с соответствующими запросами, бесспорно, является показателем того, что неразрешимых сложностей не возникало, гости остались довольны и захотели вернуться, — говорит Ирина Ривкина.

Автор документа считает, что нужно идти двумя путями.

С одной стороны, «лайтово» — делать халяльные регистрации, соответствующую еду в ресторане, молельные коврики, коран в номере. Это и так сейчас делают многие. К сожалению, об этом мало кто знает, нужно об этом больше говорить. И второй путь: поскольку у нас активно идёт процесс реновации и строительства новых гостиниц, нужно создавать специальные отели, работающие в соответствии с законами шариата, и мы видим тенденцию, что туризм из мусульманских стран растёт очень быстро. Поэтому, конечно, нужно делать отдельный специальный курорт, где и разделены и бассейны, и обслуживающий персонал, то есть мужчин обслуживают мужчины, а женщин — женщины. Это целая наука, которая требует глубокой проработки. Вплоть до специального сервиса, который обслуживает в Рамадан ночью. Не должно быть развлекательных мероприятий. То есть, если делать, то делать по уму. Хотя бы, один такой курортный комплекс должен быть в России, — заявила Инна Пехова.

В предложениях Пеховой отмечается, что необходимо также создать онлайн-платформу с халяль-турами, бронированием подходящих отелей, календарем событий, путеводителем и ежегодным рейтингом Глобального индекса путешествия мусульман.

Фото: shutterstock.com

Обслуживание клиентов является ключевым для всех брендов в индустрии туризма... Необходимо обучать менеджеров отелей, ресторанов, туристических агентств или сотрудников культурных мест, дестинаций, администраций регионов, сотрудников аэропортов, других видов транспорта и т.д. Набор учебных программ будет составлен с полным погружением в туристический сектор и индустрию гостеприимства, которые позволят обслуживающему персоналу лучше понять и удовлетворить уникальные потребности путешественников-мусульман, — говорится в документе.

Конечно, персонал необходимо обучать, проводить тренинги и инструктажи, подтверждает Ирина Ривкина из AZIMUT Hotels. По ее словам, московские отели AZIMUT имеющие сертификаты, при необходимости могут рассчитывать на поддержку Международного Центра стандартизации «Халяль», где эксперты проведут дополнительные лекции и расскажут детально о стандартах.

По мнению Инны Пеховой, возможно открытие подобных курортов в Татарстане, в Башкирии, в Крыму, в Рязанской области и в Подмосковье. Окупаемость такого объекта будет, как и у обычных отелей — порядка 7 лет, а возможно и меньше.