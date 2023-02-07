Весной участников спецоперации оденут в новую форму Минобороны разработало новую форму для участников спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Минобороны разработали новую форму для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, рассказал РБК источник, знакомый с подготовкой образцов. В Минобороны подтвердили разработку образцов формы нового поколения, сообщив, что при работе учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО. Поставка новой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.

Представитель министерства отметил, что в состав обмундирования входят комплекты летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, в том числе летние, демисезонные и утепленные сапоги. В модели зимней обуви были внесены изменения.

В полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные), — уточнили в Минобороны

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны составить доклад об оснащении участников военной операции на Украине вооружением, обмундированием, экипировкой и другими необходимыми средствами. Также президент назвал важнейшей задачей предприятий ОПК обеспечение всех подразделений и передовых частей вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он отметил, что все это необходимо делать в короткие сроки.