Путин потребовал доложить об оснащении участников СВО Путин поручил Минобороны предоставить доклад об оснащении участников СВО к 1 февраля

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ «Акация» на Запорожском направлении

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны составить доклад об оснащении участников военной операции на Украине вооружением, обмундированием, экипировкой и другими необходимыми средствами. сообщается на сайте Кремля. Кроме этого, к 1 февраля ведомство должно будет отчитаться о принятых мерах для улучшения в этой сфере.

Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере, — говорится в поручении.

Ответственным за его выполнение назначен министр обороны страны Сергей Шойгу.

Ранее Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он отметил, что все это необходимо делать в короткие сроки.