Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны составить доклад об оснащении участников военной операции на Украине вооружением, обмундированием, экипировкой и другими необходимыми средствами. сообщается на сайте Кремля. Кроме этого, к 1 февраля ведомство должно будет отчитаться о принятых мерах для улучшения в этой сфере.
Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере, — говорится в поручении.
Ответственным за его выполнение назначен министр обороны страны Сергей Шойгу.
Ранее Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он отметил, что все это необходимо делать в короткие сроки.