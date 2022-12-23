Путин назвал важнейшую задачу предприятий ОПК Путин: важнейшая задача предприятий ОПК — быстрое обеспечение частей вооружением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества, заявил президент России Владимир Путин. Как он отметил на совещании по обеспечению потребностей ВС РФ, задействованных в спецоперации, все это необходимо делать в короткие сроки.

Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки, — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул важность совершенствования характеристик вооружения и оснащения военных с учетом полученного боевого опыта.

Кроме того, российский лидер выразил надежду, что гособоронзаказ на производство и поставку вооружения и военной специальной техники в 2023 году будет исполнен в полном объеме.

Также Путин сообщил, что заслушает доклады руководителей предприятий ОПК и предложения по устранению проблемных вопросов.

Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов, их не может не быть в такой объемной, масштабной работе, и предложения по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать для того, чтобы этих проблем было как можно меньше, — отметил Путин.

Сегодня президент России прибыл в Тулу, чтобы принять участие в совещании по обеспечению потребностей российской армии. Путина сопровождает губернатор области Алексей Дюмин.