«В заложниках»: Лавров назвал число иностранных судов в украинских портах Лавров заявил, что в украинских портах заблокированы 70 иностранных судов

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в отказе разминировать свои территориальные воды для вывоза зерна. По его словам, в украинских портах до сих пор остаются заблокированными 70 иностранных судов. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции в Каире, передает РИА.

Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет, — заявил глава МИД.

При этом Лавров подчеркнул, что более двух месяцев назад Россия организовала гуманитарный коридор от украинских территориальных вод до пролива Босфор и призвала всех желающих воспользоваться им, однако из-за заминированных портов судна не могут по нему отправиться.

Ранее стало известно, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся к возобновлению работы. Как сообщили в администрации морских портов, в них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван, необходимо будет предварительно подавать заявку.