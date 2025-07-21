Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 04:20

В Совфеде призвали запретить дарксторы в жилых домах

Сенатор Голов призвал запретить дарксторы в многоквартирных домах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размещение дарксторов и пунктов выдачи заказов следует запретить на территории многоквартирных жилых домов, заявил NEWS.ru сенатор Олег Голов. По его словам, их деятельность нарушает права жильцов на безопасные и комфортные условия проживания.

Мы наблюдаем стремительное распространение так называемых дарксторов и ПВЗ, которые массово размещаются на первых этажах жилых домов. Деятельность подобных объектов приводит к системному нарушению прав граждан на благоприятные условия проживания и представляет угрозу их здоровью и безопасности. Предлагаю внести изменения в ЖК РФ и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», закрепив юридическое определение понятия «даркстор» и установив запрет на размещение подобных объектов в многоквартирных жилых домах, — пояснил Голов.

По словам сенатора, работа таких объектов приводит к серьезным проблемам, включая шум, загрязнение воздуха и перегрузку дворовых территорий грузовым транспортом. Он отметил, что жители многоквартирных домов сталкиваются с невозможностью проветривания помещений из-за загазованности, а также с нарушениями тишины в ночное время. Кроме того, по его словам, интенсивное движение машин создает препятствия для пешеходов и затрудняет доступ экстренных служб.

Проведенный анализ ситуации с размещением дарксторов в многоквартирных домах выявил следующие критические проблемы: интенсивное движение грузового транспорта, регулярные случаи повреждения личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий, создание препятствий для свободного передвижения пешеходов, загрязнение дворовых территорий, загазованность воздуха из-за работающих двигателей грузового транспорта. Также это круглосуточный шумовой фон от погрузочно-разгрузочных работ, — резюмировал Голов.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев заявил, что в городе ввели запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности. По его словам, местные власти шли к этому постепенно на фоне травм пешеходов, аварийных ситуаций и сотен жалоб от жителей.

запреты
дома
Россия
инициативы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции жестко высказались о последнем шансе для Украины
Депутат призвал наказать подростков и их родителей за один трен в соцсетях
МЧС предупредило о возможности потери имущества в жару
Назван цветок, за выращивание которого можно угодить в тюрьму
«50-дневная кампания»: Лондон намерен объявить об усилении поддержки Киева
Адвокат назвала условия признания завещания ничтожным
«Постоянно на взводе»: боец СВО назвал главные страхи солдат ВСУ
Раскрыта ответственность родителей за купание детей без присмотра
Стало известно, когда Нетаньяху даст показания в суде
Появились данные о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии
Самый длинный угольный конвейер России вспыхнул на Сахалине
Юрист раскрыл, в каком случае позирование в форме креста грозит наказанием
Два украинских офицера сбежали в Польшу во время учений
В Совфеде призвали запретить дарксторы в жилых домах
Мосгорсуд примет решение о продлении ареста Тимура Иванова
В России решили упорядочить оплату криптовалютой товаров и услуг
Названы продукты, которые крайне опасно есть летом
Сенатор назвал действенный способ повысить рождаемость в России
Начался ежегодный тур Мишустина по ДФО
Пошлины Трампа вызвали зависимость США от России
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.