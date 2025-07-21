В Совфеде призвали запретить дарксторы в жилых домах

Размещение дарксторов и пунктов выдачи заказов следует запретить на территории многоквартирных жилых домов, заявил NEWS.ru сенатор Олег Голов. По его словам, их деятельность нарушает права жильцов на безопасные и комфортные условия проживания.

Мы наблюдаем стремительное распространение так называемых дарксторов и ПВЗ, которые массово размещаются на первых этажах жилых домов. Деятельность подобных объектов приводит к системному нарушению прав граждан на благоприятные условия проживания и представляет угрозу их здоровью и безопасности. Предлагаю внести изменения в ЖК РФ и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», закрепив юридическое определение понятия «даркстор» и установив запрет на размещение подобных объектов в многоквартирных жилых домах, — пояснил Голов.

По словам сенатора, работа таких объектов приводит к серьезным проблемам, включая шум, загрязнение воздуха и перегрузку дворовых территорий грузовым транспортом. Он отметил, что жители многоквартирных домов сталкиваются с невозможностью проветривания помещений из-за загазованности, а также с нарушениями тишины в ночное время. Кроме того, по его словам, интенсивное движение машин создает препятствия для пешеходов и затрудняет доступ экстренных служб.

Проведенный анализ ситуации с размещением дарксторов в многоквартирных домах выявил следующие критические проблемы: интенсивное движение грузового транспорта, регулярные случаи повреждения личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий, создание препятствий для свободного передвижения пешеходов, загрязнение дворовых территорий, загазованность воздуха из-за работающих двигателей грузового транспорта. Также это круглосуточный шумовой фон от погрузочно-разгрузочных работ, — резюмировал Голов.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев заявил, что в городе ввели запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности. По его словам, местные власти шли к этому постепенно на фоне травм пешеходов, аварийных ситуаций и сотен жалоб от жителей.