В Совфеде предложили запретить призывникам выезд за границу Сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу людям призывного возраста

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Россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы России, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с РИА Новости он отметил, что покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу, — заявил Цеков.

Ранее оппозиционный депутат Нона Мамулашвили сообщила, что власти Грузии могут закрыть границу для россиян с 26 сентября. Парламентарий также рассказала, что граждан РФ ждут более жесткие проверки. Она добавила, что с 26 сентября пересечь границу не смогут мужчины — граждане РФ в возрасте с 18 до 55 лет. Парламентарий считает, что большое количество россиян в Грузии — прямая угроза национальной безопасности страны.

До этого военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал, что военнообязанные могут свободно перемещаться по регионам России. По его словам, сотрудник ГИБДД тем не менее вправе остановить и потребовать справку из военкомата. Он отметил, что для выезда за рубеж резервисту потребуется разрешение. Без этой справки военнообязанного могут не выпустить за границу.