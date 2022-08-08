В Совфеде назвали условие для проведения референдума в Запорожье Сенатор Джабаров: референдум в Запорожье может пройти после очистки от неонацистов

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Россия не будет отталкивать жителей Запорожской области, если они решат провести референдум о вхождении в состав России, сказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако перед проведением процедуры необходимо «очистить территорию от неонацистов», добавил сенатор.

Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме, — сказал Джабаров.

Он добавил, что вхождение в состав России — это внутреннее дело жителей Запорожской области. Сначала они принимают решение, затем направляют свое обращение в Россию, после чего Москва будет его рассматривать, пояснил Джабаров.

Думаю, что мы не будем отталкивать этих граждан, потому что это представители русского мира, близкие нам люди, — объяснил сенатор.

Он добавил, что реакция международного сообщества в случае решения о вхождении Запорожской области в состав России может быть негативной. Тем не менее, по словам сенатора, это вторично.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Процедура прошла в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.