Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ, передает РИА Новости. Документ подписан в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе.

Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе, — говорится в сообщении.

По информации агентства, на площадке форума присутствовали более 700 делегатов со всей области. Собравшиеся в зале единогласно высказались за проведение референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.

Недавно член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что представители парламентов 16 стран готовы выступить в качестве наблюдателей на планируемом в области референдуме касательно вхождения в состав РФ.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. При этом его дату он называть не стал, но отметил, что он станет «очень важным» для всех освобожденных территорий.