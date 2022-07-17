В Херсонской области подтвердили намерение о референдуме по вхождению в РФ Представитель ВГА Херсонской области Стремоусов: референдум состоится в любом случае

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Горожане на праздновании Дня России в Херсоне

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. При этом его дату он называть не стал, но отметил, что он станет «очень важным» для всех освобожденных территорий, сообщает ТАСС.

Будет референдум осенью или зимой — здесь не об этом идет речь. Речь о том, что мы идем в состав РФ, референдум в любом случае состоится, — цитирует агентство представителя ВГА.

Стремоусов пояснил, почему не называет дату. По его словам, власти региона стараются избежать превращения в популистов, озвучивая даты, в которых нет полной уверенности.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий 14 июля сообщал, что референдум о присоединении региона к России пройдет в начале осени. Предполагается, что его проведут в первой половине сентября, окончательная дата будет утверждена исходя из готовности к мероприятию.