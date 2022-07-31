Парламенты 16 стран решили наблюдать за референдумом в Запорожской области Член ВГА Рогов: представители 16 стран готовы стать наблюдателями на референдуме в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители парламентов 16 стран готовы выступить в качестве наблюдателей на планируемом в Запорожской области референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС. В этот список входят государства Евросоюза и Северной Америки.

Сейчас к нам стучится большое количество людей из дальнего зарубежья. Это представители, например, местных парламентов из европейских государств: практически подавляющее большинство из тех государств, которые ввели против нас санкции, в том числе персональные, — сказал Рогов.

Он отметил, что наблюдателями на референдуме хотят стать представители Германии, Нидерландов, Испании, Канады, Мексики, Польши, США, Франции, стран Прибалтики, а также представители всех республик бывшего Советского Союза.

По словам Рогова, власти Запорожской области планируют обратится в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума. Он сообщил, что администрация намерена согласовать проведение референдума с Россией.

Рогов заявлял ранее, что референдум о статусе области может состояться в первой половине сентября. Велика вероятность одновременного проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях, добавил он.