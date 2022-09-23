В Совфеде назвали причину частичной мобилизации Сенатор Перминов объяснил мобилизацию численным превосходством ВСУ над задействованными в СВО российскими силами

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Причина проведения частично мобилизации заключается в численном превосходстве ВСУ перед российскими силами, задействованными в спецоперации на Украине, заявил URA.RU член комитета Совфеда по обороне, Герой России Дмитрий Перминов. Сенатор уточнил, что украинская армия имеет почти десятикратное преимущество в живой силе.

Частичная мобилизация понадобилась, поскольку ВСУ превосходят российские силы по численности почти в 10 раз, — говорится в публикации.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в ее ходе планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет около 1% мобилизационного ресурса страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью появившиеся в СМИ сообщения о планах властей призвать 1,2 млн человек. До этого он опровергал слухи о призыве до 1 млн россиян. Сообщения о количестве мобилизуемых стали появляться из-за сокрытия властями содержания одного из пунктов президентского указа. Песков пояснил, что этот пункт предназначен для служебного пользования и не подлежит публичному разглашению.