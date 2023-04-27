В СФ предложили приоритетно зачислять в вузы одну категорию абитуриентов Сенаторы внесли в ГД законопроект о приоритетном зачислении в вузы членов многодетных семей

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Группа российских сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предложила в приоритетном порядке зачислять в вузы детей из многодетных семей. В пояснительной записке к проекту, размещенному в электронной базе нижней палаты парламента, отмечается, что это будет способствовать формированию целостной системы соцгарантий, предоставляемых таким семьям.

Проектом предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет на момент подачи абитуриентом заявления о приеме на обучение, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, — говорится в записке.

При этом указывается, что данная группа абитуриентов будет пользоваться приоритетом при успешном прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Авторами проекта выступили сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова. Они полагают, что реализация инициативы позволит детям из многодетных семей реализовать себя в полной мере, получить достойное образование, найти хорошую работу и тем самым улучшить общее благосостояние семьи.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о снижении пенсионного возраста многодетным родителям. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина пояснила, что инициатива может быть реализована путем включения в трудовой стаж родителей времени по уходу за детьми.