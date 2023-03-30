Многодетные родители смогут выйти на пенсию раньше Останина: в Госдуме есть проект о снижении пенсионного возраста обоим многодетным родителям на пять лет

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что в комитете есть законопроект, предусматривающий снижение пенсионного возраста для обоих многодетных родителей на пять лет. Предложение снизить пенсионный возраст только для многодетного отца она назвала «узким».

Что-то мне подсказывает, что это узкая инициатива, она очень узкая. Чем провинилась мать? Почему только отцу? — сказала Останина.

Кроме того, Останина огласила точную формулировку инициативы: «Считать время по уходу за детьми общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж, и это означает сокращение пенсионного возраста».

Ранее профессор Вадим Виноградов заявил, что в некоторых случаях переезд может сказаться на размере пенсионных выплат. По его словам, некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии, если она не дотягивает до прожиточного минимума, который отличается в разных регионах. В случае переезда размер выплат будут рассчитывать по местным стандартам, и из-за этого они могут как уменьшиться, так и увеличиться.

В марте стало известно, что в 2023 году женщинам в Донецкой Народной Республике поднимут пенсионный возраст до 55 лет 6 месяцев, мужчинам до 60 лет 6 месяцев. Процесс будет идти поэтапно. В 2024 году пенсионный возраст повысят еще на год, в 2025 — на полтора, после чего в течение следующих двух лет будет происходить повышение на год. В результате женщины станут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65.