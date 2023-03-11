В ДНР повысят пенсионный возраст Управляющая ПФ ДНР Сагайдакова: пенсионный возраст в республике будут повышать поэтапно

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Правительство ДНР утвердило постановление о поэтапном увеличении возраста выхода на пенсию. Об этом сообщила управляющая пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.Повышение начнется уже в текущем году. Это связано с тем, что Донецк вошел в состав РФ.

Учитывая то, что мы теперь часть РФ, постановлением правительства ДНР внесены изменения в постановление совета министров ДНР от 10 января 2015 года, которым утверждены точно также переходные положения для поэтапного повышения пенсионного возраста в ДНР, — пояснила Сагайдакова.

В результате женщинам в ДНР в 2023 году поднимут пенсионный возраст до 55 лет 6 месяцев, мужчинам до 60 лет 6 месяцев. В 2024 году пенсионный возраст повысят еще на год, в 2025 — на полтора, после чего в течение следующих двух лет будет происходить повышение на год. В результате женщины станут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65.

Ранее сообщалось, что Общественная палата (ОП) РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. По мнению общественников, многодетным отцам нужно снизить возраст выхода на пенсию из расчета один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что россиянам не стоит надеяться на повышение пенсий в 2023 году даже с учетом того, что численность пожилых граждан за год сократилась на 232 тысячи человек.