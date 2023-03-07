Россиян предупредили об изменениях пенсий при переезде Профессор Виноградов: размер пенсий ниже прожиточного минимума может измениться после переезда

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В некоторых случаях переезд может сказаться на размере пенсионных выплат, рассказал в беседе с Lenta.ru профессор Вадим Виноградов. По его словам, некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии, если она не дотягивает до прожиточного минимума, который отличается в разных регионах. В случае переезда размер выплат будут рассчитывать по местным стандартам, предупредил эксперт. Помимо того, пенсионер может лишиться права на надбавку к пенсии за проживание в районах Крайнего Севера, если переедет оттуда раньше определенного срока.

В России неработающие пенсионеры получают доплату в том случае, если их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. Но в разных регионах страны этот прожиточный минимум установлен на разном уровне <...> Соответственно, если на новом месте жительства прожиточный минимум меньше, чем на предыдущем, то снижается размер соцдоплаты, — отметил Виноградов.

Профессор напомнил, что граждане, которые проживали и трудились в районах Крайнего Севера в течение 15 лет или в приравненных к нему местностях в течение 20 лет имеют право на надбавку к пенсии в размере 50% и 30% соответственно. При этом общий страховой стаж для мужчин должен быть не менее 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Эксперт предупредил, что если переезд состоится раньше этого срока, гражданин потеряет право на пожизненную надбавку к пенсии.

Финансовый эксперт Наталья Жукова ранее рассказала, что россияне могут потерять право на социальные выплаты и иные льготы из-за нарушения определенных правил. По ее словам, малоимущие семьи могут лишить матпомощи из-за полного отсутствия доходов. Людям с инвалидностью откажут в поддержке, если они не подтвердят свой статус на медико-социальной экспертизе, уточнила специалист.