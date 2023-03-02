Россиянам рассказали, в каких случаях их могут лишить соцвыплат Финансовый эксперт Жукова: малоимущих могут лишить соцвыплат из-за отсутствия доходов

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Граждане России могут потерять право на социальные выплаты и иные льготы из-за нарушения определенных правил, рассказала Lenta.ru финансовый эксперт Наталья Жукова. По ее словам, малоимущие семьи могут лишить матпомощи из-за полного отсутствия доходов. Людям с инвалидностью откажут в поддержке, если они не подтвердят свой статус на медико-социальной экспертизе, уточнила специалист. Она пояснила, что многодетные семьи могут лишиться выплат после достижения детьми совершеннолетнего возраста

Чтобы получать матпомощь от государства, у взрослых членов семьи доход должен быть хоть какой-то. Зарплата, пенсия, стипендия. Если человек не работает по болезни, должны быть подтверждающие документы, — объяснила Жукова.

Финансовый эксперт подчеркнула, что люди с инвалидностью должны подтверждать свой статус раз в два года. Также она отметила, что в некоторых регионах многодетные семьи лишают права на социальные выплаты в зависимости от вступления в совершеннолетний возраст старших детей, а не младших. Помимо того, россияне могут лишиться субсидий по ЖКУ, если они не задолженности по коммунальным услугам в течение 2 месяцев и нарушили сроки подтверждения права на помощь от государства.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее рассказала, что в России с февраля вырос размер декретных выплат. Эксперт уточнила, что минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличилось с 7677,8 рублей до 8630 рублей. По ее словам, сумму сертификата материнского капитала на первого ребенка увеличили на 65 тысяч рублей до 589,5 тысячи рублей.