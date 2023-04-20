В России захотели вернуть учебно-производственные комбинаты в школы Депутат ГД Разворотнева предложила вернуть учебно-производственные комбинаты в школы

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

В России следует вернуть учебно-производственные комбинаты в школы, где ученики смогут освоить навыки токаря, слесаря, швеи и другие, по примеру СССР, считает замглавы профильного думского комитета Светлана Разворотнева. С таким предложением она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает «Парламентская газета».

Я тоже занималась в таком комбинате, в итоге вместе со школьным аттестатом я получила корочки секретаря-машинистки. Эти навыки мне очень пригодились в начале моей карьеры, — рассказала депутат.

По словам парламентария, в России каждый год растет дефицит рабочих профессий, в связи с чем следует дать школьникам возможность обучиться профессии, начиная со школы. Разворотнева считает, что внедрение такого подхода в подготовке кадров качественно повлияет на технологический суверенитет России. Депутат считает, что УПК должны быть созданы при всех школах России, но занятия там не должны быть обязательными. Список профессий, которые может освоить школьник, должен согласовываться с местными властями, так как они осведомлены, в каких отраслях есть недобор кадров.

Сейчас школьники могут получить рабочие навыки в учебно-производственных комплексах на базе колледжей, а также при участии в программах профессиональной подготовки по профессиям рабочих или должностям служащих. Но, по мнению Разворотневой, главные участники этих программ не школьники, а те, кто решил освоить новые навыки.

Возрождение УПК особенно актуально в наши дни, когда для значительной части молодежи с низкими итоговыми баллами аттестатов недоступно получение востребованных профессий за счет государственного бюджета, — заключила Разворотнева.

Министерство просвещения ранее подготовило к печати учебные пособия по украинскому языку для учеников младших классов. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что учебники можно будет использовать на дополнительных уроках по изучению родных языков или во внеурочной деятельности: они представляют собой адаптацию советских учебников украинского языка с участием методистов из ДНР и ЛНР.