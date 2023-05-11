Преступность среди мигрантов выросла в России Бастрыкин: число совершенных мигрантами тяжких преступлений выросло на 37% в 2022 году

Фото: АГН «Москва»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что число тяжких преступлений, совершаемых мигрантами, выросло в России вместе с количеством приезжих. При этом больше всего преступность в этой социальной группе проявляется в крупных городах, отметил глава СК России, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, передает «Интерфакс».

В 2022 году у нас находилось 14,5 млн мигрантов, в 2021 году было 12 млн. То есть количество мигрантов увеличивается, и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами, — сказал Бастрыкин.

По словам главы СК, в 2022 году число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, согласно данным всех правоохранительных органов, увеличилось с 11 тысяч до 15 тысяч, или на 37%. В частности, число убийств в прошлом году возросло на 18%.

Кроме того, Бастрыкин обратил внимание на рост преступлений, совершенных с «применением компьютерных технологий». По его словам, в 2022 году расследовано свыше 15,5 тысячи таких деяний, что на 29% выше показателей криминала в цифровой сфере за предыдущий год.

Также на форуме Бастрыкин раскрыл подробности расследования покушения на писателя Захара Прилепина. Глава СК рассказал, что боеприпасы, которые задержанный по подозрению в теракте применил для подрыва машины публициста в Нижегородской области, были спрятаны в тайнике в Московской области.