В России создали группы уничтожения западных танков Арифулин: в России начали готовить группы уничтожения западных танков в зоне СВО

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

Руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин сообщил, что в России создали специальные противотанковые группы по борьбе с западной бронетехникой в зоне действия спецоперации. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», разработаны методички и организована методика выполнения задач.

Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп, — пояснил Арифулин.

Он назвал создание групп уничтожения западной бронетехники большой государственной системной работой, уточнив, что проект продвигается согласно задачам, которые поставило высшее руководство.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион пребывают британские танки Challenger 2. По его словам, Вооруженные силы РФ готовы им противодействовать непосредственно на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие знают, как сжигать технику, поступившую в подразделения ВСУ.