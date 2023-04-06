ВСУ пересели на британские танки Challenger 2 на запорожском направлении Рогов: британские танки Challenger 2 прибывают в подразделения ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Танки Challenger 2 прибывают в подразделения ВСУ на запорожском направлении, Вооруженные силы РФ готовы им противодействовать непосредственно на линии боевого соприкосновения, заявил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заверил, что российские военнослужащие знают, как сжигать эту технику.

Мы танки Challenger ожидаем на запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении. Армия к этому готова, знает, как их надо жечь. Ранее я публиковал фотографии этих танков [на территории Украины] без динамической защиты, сейчас на них динамическая защита уже стоит, — сказал Рогов.

На текущий момент на линии боевого соприкосновения относительное затишье, идут артиллерийские бои, подчеркнул он.

Касательно активизации действий противника — ее пока нет. Но если мы не говорим о разведке боем, эта активизация начнется в последний момент, когда наступление будет полномасштабным, тогда и бронетехника, и пехота, все будет брошено в атаку по максимуму, — добавил Рогов.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев планирует контрнаступление в течение апреля — мая. По его словам, сроки контратаки зависят от погоды и того, какой момент будет наиболее подходящим. Он добавил, что во время контрнаступления можно будет увидеть на поле боя танки Leopard 2.