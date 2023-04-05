Военный эксперт раскрыл хитрость ВСУ, связанную с контрнаступлением Военный эксперт Баранец: ВСУ дезинформируют Россию о количестве направлений контрнаступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Заявления Украины о направлениях возможного контрнаступления могут быть направлены на дезинформацию Вооруженных сил России, рассказал «Царьграду» военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, хитрость ВСУ заключается в том, чтобы заставить российскую армию распределить свои силы на множество направлений с помощью информации о многовекторном наступлении. Он подчеркнул, что противодействовать этому поможет только работа разведки.

Если они готовят многовекторное наступление, то мы же должны готовиться к нему и растаскивать свои войска. В этом-то и заключается хитрость, — объяснил Баранец.

Военный эксперт подчеркнул, что разведка должна обнаружить главные и вспомогательные группировки ВСУ и определить основное направление контрнаступления. При этом он считает, что российская армия должна нанести по украинским позициям опережающий удар.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. По его словам, украинская армия подкопила резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Как отметил Рогов, бойцы ВСУ уже готовы действовать.