На Украине раскрыли сроки предстоящего контрнаступления Резников заявил, что Украина будет вести контрнаступление по нескольким направлениям в апреле-мае

Фото: МО Украины

Украина планирует контрнаступление в течение апреля-мая, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в комментарии изданию ERR. По его словам, ВСУ планирует действовать по нескольким направлениям, а сроки зависят от погоды и того, какой момент будет наиболее подходящим.

Оно уже планируется по нескольким направлениям. Важно определить наиболее подходящий момент, — заявил министр.

Он добавил, что как раз в момент контрнаступления можно будет увидеть на поле боя и танки Leopard 2.

27 марта сообщалось, что все 18 обещанных Киеву немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину. Также в зону боевых действий доставлено около 40 боевых машин пехоты Marder.

Издание Der Spiegel уже сообщало, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что западные страны «подталкивают» Киев к началу контрнаступления. Оно необходимо, чтобы оправдать вливание огромных средств в поддержку Украины, отметил он.