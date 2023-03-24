В ДНР заявили, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению Пушилин: Запад заставляет Киев начать контрнаступление

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Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что западные страны «подталкивают» Киев к началу контрнаступления. Оно необходимо, чтобы оправдать вливание огромных средств в поддержку Украины, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мы видим, что Запад, в частности Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление. Нужны победы, нужно какое-то оправдание, почему туда вливается огромное количество средств, как финансовых, так и материально-технических в плане военного обеспечения, — подчеркнул руководитель республики.

Он добавил, что в Донецке видят подготовку украинской стороны, в частности переброску на передовую дополнительных резервов и техники. Речь идет и о тех военных, которые прошли подготовку за рубежом, уточнил Пушилин. Он выразил уверенность, что военное руководство России полностью владеет ситуацией и принимает меры, способные упредить попытки Киева атаковать.

Ранее Денис Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города. Он подчеркнул, что украинские военные «упираются» и продолжают переброску резервов на этом направлении.