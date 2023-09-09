В России предлагают установить предельные розничные цены на бензин Слуцкий внес в Госдуму проект об установлении предельных розничных цен на бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством РФ предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, следует из базы данных нижней палаты парламента. Предлагается внести изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», с расчетом, что новый закон, если будет принят, начал действовать с 1 января 2024 года.

Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен, — отмечается в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов инициативы, пока меры, которые принимаются с целью стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, не приносят видимых результатов для конечного потребителя. Защитить интересы россиян получится, если ввести механизм предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Такое решение авторы инициативы считают «обоснованным и оправданным».

Ранее директор Института экономики и финансов Галина Сорокина заявила, что в условиях риска продовольственной безопасности, дефицита бензина и топлива и повышения внутренних цен госуправление топливной отраслью является необходимой мерой. Эксперт уточнила, что нужно вводить квотирование минимальных или максимальных объемов производства, контроль экспорта и импорта в большинстве стратегически важных отраслей.