«Необходимая мера»: экономист о госуправлении топливной отраслью Экономист Сорокина назвала госуправления топливной отраслью необходимой мерой

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В условиях риска продовольственной безопасности, дефицита бензина и топлива и повышения внутренних цен госуправление топливной отраслью является необходимой мерой, заявила директор Института экономики и финансов Галина Сорокина. Комментируя ситуацию РИАМО, эксперт уточнила, что нужно вводить квотирование минимальных или максимальных объемов производства, контроль экспорта и импорта в большинстве стратегически важных отраслей.

Увеличение роли государства в управлении топливной индустрией является не просто возможной, а необходимой мерой, особенно в условиях, когда возникают риски продовольственной безопасности страны, — пояснила экономист.

По словам Сорокиной, независимость нефтяных компаний относительна. Так, контрольным пакетом акций практически во всех холдингах владеет государство. Экономист подчеркнула, что в связи с этим складывается «парадоксальная ситуация», когда государство просто перекладывает денежные средства под видом обеспечения работы механизмов рынка.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что цены на бензин растут из-за увеличивающегося экспорта топлива и инфляции. По его словам, это сильно отразится на сельскохозяйственных регионах и продуктовых ценах.