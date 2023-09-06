Экономист рассказал, насколько подорожают товары из-за роста цен на бензин Экономист Разуваев: повышение стоимости бензина отразится на продуктовых ценах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на бензин растут из-за увеличивающегося экспорта топлива и инфляции, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, это сильно отразится на сельскохозяйственных регионах и продуктовых ценах.

Цены гонят вверх, из-за чего постепенно увеличивается стоимость на все. В мире дорожает нефть, и, хотя прямой связи между внутренним и внешним рынком нет, этот момент также оказывает влияние. Прежде всего из-за роста цен на топливо подорожают авиабилеты. Также это сильно скажется на сельскохозяйственных регионах, а значит стоит ждать повышения цен и на продукты питания, – рассказал Разуваев.

Экономист отметил, что Федеральная антимонопольная служба мониторит ситуацию в России, поэтому цены будут расти, но умеренно.

Не стоит сбрасывать со счетов и гуманитарный фактор. Я думаю, что Центральный банк вновь повысит ставку для укрепления рубля. До конца года ставка может увеличится до 14%, некоторые коллеги считают, что до 15%, – добавил Разуваев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с правительством тему роста цен. По его словам, инфляция сейчас «чуть выше» целевого уровня, но все равно достаточно низкая.