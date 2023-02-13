В России появилась комиссия по развитию беспилотников Мишустин подписал постановление о создании комиссии по развитию беспилотных авиасистем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиасистем, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно положению, члены комиссии будут координировать ведомства и контактировать с отраслевым сообществом по вопросам разработки беспилотных летательных средств.

Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Утвердить прилагаемое положение о Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем, — говорится в тексте постановления.

Основной задачей комиссии станет подготовка конечных предложений в сфере развития беспилотных систем с целью привлечения государственной поддержки.

Ранее стало известно, что в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Аппарат способен доставить до 250 кг груза на расстояние. Грузовой отсек объемом 2650 литров позволяет загружать на борт габаритный груз, его при необходимости можно будет сбросить с парашютом. Крейсерская скорость беспилотника составит 195 км/ч, он сможет подниматься на высоту до трех тысяч метров.