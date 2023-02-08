В России разработали транспортный беспилотник ТрАМП РИА Новости: в России разработали беспилотник ТрАМП с дальностью полета более 600 км

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) разработали в России. Аппарат способен доставить до 250 кг груза на расстояние, превышающее 600 км, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он предназначен для доставки и десантирования грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что большой грузовой отсек объемом 2650 литров позволяет загружать на борт габаритный груз, его при необходимости можно будет сбросить с парашютом. Крейсерская скорость беспилотника составит 195 км/ч, он сможет подниматься на высоту до трех тысяч метров.

В грузовой отсек также можно установить спецоборудование для наблюдения. Створки грузового отсека раскрываются вниз, что делает возможной подвеску ударной полезной нагрузки. Шасси беспилотника позволяет ему взлетать и садиться на короткие и плохо подготовленные площадки, рассказал источник.

Ранее стало известно, что в Великобритании создали беспилотник, взяв за основу его полёта механику движения комара. Сконструированный дрон может лететь в темноте, не сталкиваясь с препятствиями, точно так же, как это могут делать насекомые. Моделированием занялись учёные из Королевского ветеринарного колледжа Университета Лидса.