Учёные подглядели у комаров, как усовершенствовать полёт дрона

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В Великобритании создали беспилотник, взяв за основу его полёта механику движения комара. Сконструированный дрон может лететь в темноте, не сталкиваясь с препятствиями, точно так же как это могут делать насекомые.

Моделированием занялись учёные из Королевского ветеринарного колледжа Университета Лидса, сообщает журнал Science. Предварительно, исследователи с помощью компьютерного гидродинамического моделирования провели высокоскоростную регистрацию движения комаров в воздухе.

Известно, что насекомые при полёте создают быстрые струи воздуха после каждого взмаха крыльев. Если рядом оказывается какой-то предмет, то форма струи меняется. С помощью микроантенн на голове мозг насекомого тут же получает от рецепторов сигнал о препятствии.

Тот же принцип применила исследовательская группа, занимавшаяся созданием сенсорной системой предотвращения столкновений для квадрокоптеров. Они оснастили миниатюрный дрон устройством, состоящим из набора зондов, соединённых с датчиками перепада давления. Датчики срабатывают на изменения воздушного потока при приближении к любой поверхности, и модель успешно изменяет маршрут своего полёта.

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