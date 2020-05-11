Учёные подглядели у комаров, как усовершенствовать полёт дрона

В Великобритании создали беспилотник, взяв за основу его полёта механику движения комара. Сконструированный дрон может лететь в темноте, не сталкиваясь с препятствиями, точно так же как это могут делать насекомые.
Моделированием занялись учёные из Королевского ветеринарного колледжа Университета Лидса,
Известно, что насекомые при полёте создают быстрые струи воздуха после каждого взмаха крыльев. Если рядом оказывается какой-то предмет, то форма струи меняется. С помощью микроантенн на голове мозг насекомого тут же получает от рецепторов сигнал о препятствии.
Тот же принцип применила исследовательская группа, занимавшаяся созданием сенсорной системой предотвращения столкновений для квадрокоптеров. Они оснастили миниатюрный дрон устройством, состоящим из набора зондов, соединённых с датчиками перепада давления. Датчики срабатывают на изменения воздушного потока при приближении к любой поверхности, и модель успешно изменяет маршрут своего полёта.
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