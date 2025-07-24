В России могут запретить алкомаркеты в жилых домах

В России могут запретить алкомаркеты в жилых домах СРЗП предложила убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов

Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме предложила запретить алкомаркеты на первых этажах жилых домов, передает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, инициаторами выступили лидер СРЗП Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В настоящий момент нами разрабатывается законопроект об установлении на федеральном уровне запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции (за исключением предприятий общественного питания — ресторанов, кафе, баров, осуществляющих продажу алкоголя исключительно для потребления на месте и не ведущих розничную торговлю алкоголем на вынос) в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, — говорится в документе.

Миронов пояснил, что близость точек продажи алкоголя к жилым домам провоцирует антисоциальное поведение. По его словам, это происходит прямо на глазах у людей, в том числе детей, что недопустимо. Парламентарий отметил положительный опыт регионов, где такие ограничения уже действуют. СРЗП предлагает ввести федеральный запрет с переходным периодом для действующих магазинов.

Ранее эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru, что проблему с пьяницами, занимающими шезлонги в парках, можно решить с помощью народной дружины. Он отметил, что подобные нарушители правопорядка портят облик благоустроенных территорий и нарушают закон.

Прежде губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выразил мнение, что собственники алкомаркетов способствуют серьезному демографическому упадку и фактически содействуют алкогольному терроризму. Глава региона отметил, что отрицать существующую проблему пьянства — значит игнорировать очевидные факты и данные многих статистических исследований.