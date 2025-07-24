Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 12:11

В России могут запретить алкомаркеты в жилых домах

СРЗП предложила убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме предложила запретить алкомаркеты на первых этажах жилых домов, передает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, инициаторами выступили лидер СРЗП Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В настоящий момент нами разрабатывается законопроект об установлении на федеральном уровне запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции (за исключением предприятий общественного питания — ресторанов, кафе, баров, осуществляющих продажу алкоголя исключительно для потребления на месте и не ведущих розничную торговлю алкоголем на вынос) в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, — говорится в документе.

Миронов пояснил, что близость точек продажи алкоголя к жилым домам провоцирует антисоциальное поведение. По его словам, это происходит прямо на глазах у людей, в том числе детей, что недопустимо. Парламентарий отметил положительный опыт регионов, где такие ограничения уже действуют. СРЗП предлагает ввести федеральный запрет с переходным периодом для действующих магазинов.

Ранее эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru, что проблему с пьяницами, занимающими шезлонги в парках, можно решить с помощью народной дружины. Он отметил, что подобные нарушители правопорядка портят облик благоустроенных территорий и нарушают закон.

Прежде губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выразил мнение, что собственники алкомаркетов способствуют серьезному демографическому упадку и фактически содействуют алкогольному терроризму. Глава региона отметил, что отрицать существующую проблему пьянства — значит игнорировать очевидные факты и данные многих статистических исследований.

Россия
законопроекты
алкоголь
магазины
Сергей Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, почему ВСУ будет проще учиться полетам на Mirage 2000
Минобороны России показало видео военных учений «Июльский шторм»
В Петербурге увековечили легенду рока
В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах
В OZON высказались об идее закрыть ПВЗ на первых этажах жилых домов
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.