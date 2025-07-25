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25 июля 2025 в 14:24

В Госдуме объяснили, почему ЦБ России снизил «ключ» сразу на два пункта

Депутат Аксаков: снижение ключевой ставки ЦБ РФ связано с замедлением инфляции

Центральный банк России Центральный банк России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России принял ожидаемое решение снизить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, что связано с замедляющимися инфляционными процессами и резким падением спроса на дорогие кредиты, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, банки уже начали уменьшать проценты по займам, не дожидаясь решения регулятора.

ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на два процентных пункта. Я предполагал такое решение. Это связано с тем, что инфляционные процессы замедляются. Спрос на кредиты по высоким ставкам также очень резко упал. Кредитные организации, не дожидаясь снижения ключевой ставки, начали снижать проценты по кредитам. И, думаю, что далее ЦБ также будет снижать ключевую ставку. Необходимо поддержать кредитный спрос, чтобы, в том числе, простимулировать развитие экономики, — пояснил Аксаков.

Ранее Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до 18% годовых. Соответствующее решение принял совет директоров регулятора на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и возвращения экономики страны к траектории сбалансированного роста.

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