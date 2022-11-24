В России могут ввести наказание за призывы к геноциду Депутат Занко призвала ввести ответственность за призыв к геноциду в виде пяти лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме начали работу над поправками в 282-ю статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за возбуждение ненависти или вражды, с целью дополнить ее наказанием за призывы к геноциду, передает «Парламентская газета». Автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко уточнила, что такая мера продиктована «русофобской риторикой» и необходима для защиты граждан России. Депутат призвала установить ответственность за призывы к геноциду в виде четырех лет принудительных работ или пяти лет лишения свободы.

Установление уголовной ответственности за публичные призывы к геноциду является необходимой ответной мерой на трансформацию русофобской риторики в неприкрытые воззвания к уничтожению жителей России, даже детей. Мы обязаны защитить права и свободы граждан нашей страны, — подчеркнула Занко.

Депутат пояснила, что статья 282 УК РФ в сегодняшнем виде является непрочной юридической конструкцией, тогда как существует потребность в четких формулировках. Парламентарий считает, что необходимо перейти от разъяснительной позиции к четко сформулированной законодательной норме.

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал ранее в эфире украинского телеканала «24» призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. По его мнению, Украина нуждается в победе, а не в мире, и достичь её можно только подобным способом.