В России хотят ужесточить оборот этилового спирта РБК: в Госдуме и СФ готовят законопроект, ужесточающий оборот этилового спирта

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Этаноловый спирт

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации готовят законопроект, ужесточающий оборот этилового спирта (этанола) и лекарственных препаратов, содержащих его, сообщает РБК. Авторами выступили вице-председатель ГД Александр Жуков, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин, глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Законопроект вводит обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «этанол» наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки, — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно пояснительной записке, важно определить, кто может приобретать этанол. Например, это могут быть ИП или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории.

Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев напомнил, что в 2019 году ввели прослеживаемость производства спиртосодержащих препаратов и медицинского спирта в ЕГАИС. Однако, по словам эксперта, объемы производства, связанные с ветеринарией, пропали из поля зрения контролирующих органов. Косарев отметил, до 90% медицинского спирта используется для производства контрафактного алкоголя, а доля контрафакта на рынке может достигать 25%.

В 2021 году начальник управления «Т» ведомства Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике предложил регламентировать оборот метилового спирта вплоть до его лицензирования, а также установить строгую отчетность по нему. По его словам, это связано с участившимися случаями отравления нелегальным алкоголем в разных регионах страны.