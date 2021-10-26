В МВД предложили лицензировать оборот метанола на фоне массовых отравлений

В МВД предложили регламентировать оборот метилового спирта вплоть до его лицензирования, а также установить строгую отчётность по нему. Это связано с участившимися случаями отравления нелегальным алкоголем в разных регионах страны, заявил начальник управления «Т» ведомства Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике. Его слова приводит РИА Новости.
Ким
Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчётности, — сказал Ким.
Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что в стране должны продавать дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт. Решение об этом должно быть принято на уровне правительства РФ. Таким образом он прокомментировал случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге, Оренбургской и Курганской областях, где погибло около 50 человек. Парламентарий подчеркнул, что люди из-за бедности вынуждены искать «альтернативные пути покупки» дешёвого спиртного.