В МВД предложили лицензировать оборот метанола на фоне массовых отравлений

В МВД предложили регламентировать оборот метилового спирта вплоть до его лицензирования, а также установить строгую отчётность по нему. Это связано с участившимися случаями отравления нелегальным алкоголем в разных регионах страны, заявил начальник управления «Т» ведомства Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике. Его слова приводит РИА Новости.

Ким заявил , что оборот метанола никак не регулируется законодательно, в связи с чем любой индивидуальный предприниматель может приобрести и продавать его для дальнейшего использования в бытовых условиях. По его словам, в 2019 году после принятия поправок в законодательство значительно сократились поставки этанола для нелегального производства алкоголя. Вместо него стали использовать более опасный для здоровья метиловый спирт, что и привело к росту отравлений.

Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчётности, — сказал Ким.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что в стране должны продавать дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт. Решение об этом должно быть принято на уровне правительства РФ. Таким образом он прокомментировал случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге, Оренбургской и Курганской областях, где погибло около 50 человек. Парламентарий подчеркнул, что люди из-за бедности вынуждены искать «альтернативные пути покупки» дешёвого спиртного.