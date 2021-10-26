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В МВД предложили лицензировать оборот метанола на фоне массовых отравлений

14:26, 27 октября 2021
В МВД предложили лицензировать оборот метанола на фоне массовых отравлений Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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В МВД предложили регламентировать оборот метилового спирта вплоть до его лицензирования, а также установить строгую отчётность по нему. Это связано с участившимися случаями отравления нелегальным алкоголем в разных регионах страны, заявил начальник управления «Т» ведомства Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике. Его слова приводит РИА Новости.

Ким заявил, что оборот метанола никак не регулируется законодательно, в связи с чем любой индивидуальный предприниматель может приобрести и продавать его для дальнейшего использования в бытовых условиях. По его словам, в 2019 году после принятия поправок в законодательство значительно сократились поставки этанола для нелегального производства алкоголя. Вместо него стали использовать более опасный для здоровья метиловый спирт, что и привело к росту отравлений.

Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчётности, — сказал Ким.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что в стране должны продавать дешёвую и качественную водку, не вредящую здоровью человека так сильно, как метиловый спирт. Решение об этом должно быть принято на уровне правительства РФ. Таким образом он прокомментировал случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге, Оренбургской и Курганской областях, где погибло около 50 человек. Парламентарий подчеркнул, что люди из-за бедности вынуждены искать «альтернативные пути покупки» дешёвого спиртного.

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