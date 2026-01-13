Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:54

В России могут улучшить поиск людей через МВД

В Госдуме рассмотрят проект по поиску людей через МВД с помощью «Госуслуг»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект по поиску людей через МВД с помощью портала «Госуслуги», пишет «Парламентская газета». Соответствующее заседание могут провести уже в январе 2026 года.

Согласно инициативе, физические лица и компании смогут направлять через полицейских информацию о себе человеку, которого нужно найти. Заявление можно будет подать в онлайн-формате через «Госуслуги».

В нем заявителю предложат указать различные личные данные, например, имя, номер телефона и причину заявки. МВД передаст информацию разыскиваемому, а тот уже самостоятельно решит, нужно ли ему связываться с заявителем.

Ранее сообщалось, что почти 3,3 млн жителей России воспользовались в 2025 году сервисом «Защита от мошенников в Сети», который доступен на «Госуслугах». Уточняется, что на портале успешно внедрили все федеральные и региональные жизненные ситуации.

МВД
Госуслуги
общество
депутаты
