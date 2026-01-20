Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:33

В России могут повысить психологическую помощь военнослужащим

Минобороны РФ планирует выявлять военных с риском отклонений в поведении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Минобороны РФ планирует выявлять военных, имеющих риск развития отклонений в поведении, и работать с ними, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Кожина. Сейчас проект соответствующего указа находится в стадии общественного обсуждения.

Министерство обороны несет ответственность за военнослужащих, а также располагает управленческим ресурсом (например, для проведения масштабного анкетирования), быстрым доступом к необходимой информации и, наконец, просто хорошо понимает потребности военнослужащих и может быстрее и эффективнее отслеживать их состояние, — подчеркнул Кожин.

Он напомнил, что сейчас все вопросы здоровья граждан, в том числе психологического, решает Минздрав. Перераспределение этих полномочий, а также создание четко прописанного регламента помощи позволит сделать процессы более прозрачными и контролируемыми, пояснил сенатор.

Ранее главный нейрохирург Минобороны РФ Дмитрий Свистов заявил, что нейрохирургическую помощь бойцам СВО удалось улучшить на всех этапах лечения, что помогает снизить инвалидность. По его словам, теперь операции выполняют специально подготовленные нейрохирурги на передовых этапах медицинской помощи.

военнослужащие
здоровье
общество
Совфед
