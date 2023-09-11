В приграничном регионе сбили украинский беспилотник Минобороны: украинский БПЛА сбит средствами ПВО над Курской областью

Фото: МО Украины

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника над территорией Курской области. По данным ведомства, уничтоженный аппарат был самолетного типа.

11 сентября около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в Валуйском городском округе сработала система ПВО и был сбит БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне Минобороны России сообщило о попытке атаки ВСУ на Брянскую область, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Беспилотник самолетного типа был замечен в небе над регионом 08:30 утра. Дрон сбили дежурные силы противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

В ночь на 10 сентября в небе над Крымом силами противовоздушной обороны было сбито восемь беспилотников. По информации Министерства обороны, никто не пострадал. Сведений о разрушениях также не поступало.