Над Белгородской областью уничтожили беспилотник Гладков: ПВО сбила БПЛА над Валуйским городским округом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в Валуйском городском округе сработала система ПВО и был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Валуйский городской округ Белгородской области. Гладков уточнил, что беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО. Он повредил три домовладения. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

Вооруженные силы Украины ранее нанесли удары по селу Новопетровка, расположенному под Валуйками Белгородской области. Всего было зафиксировано четыре прилета. Подчеркивается, что жертв среди населения также не было. Однако в двух частных домах были выбиты стекла и загорелась сухая трава. Местная добровольческая пожарная дружина оперативно потушила возгорание.